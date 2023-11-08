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Правительство Украины собирается продать шапки-ушанки ВСУ из Госрезерва

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Министерство экономики Украины заявило о планах избавиться от шапок-ушанок, хранящихся на складах Госрезерва.

Информация об этом была опубликована на сайте украинского ведомства.

В Минэкономики страны уточнили, что шапки-ушанки из искусственного меха не отвечают новым требованиям Минобороны, поэтому больше не нужны. 

Отмечается, что невостребованное имущество будет реализовано через торги.

Ранее на Украине назвали русский балет средством «мягкой силы» Москвы.

Также в украинской Виннице запретили песни, книги, спектакли и кино на русском языке.

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