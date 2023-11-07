Рогов: подразделения ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он написал, что ВСУ открыли огонь в 14:20 мск, два снаряда попало на территорию частного дома на улице Магистральной.
«Различные повреждения получили четыре дома и хозяйственные постройки», — сообщил Рогов.
По его словам, предварительно известно, что никто не погиб.
Накануне Рогов сообщил, что более 50 военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в результате удара во время награждения в посёлке Димитрово на Запорожском направлении.
После этого командир бригады Дмитрий Лысюк был отстранён Владимиром Зеленским от должности на время расследования.