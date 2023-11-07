Рогов: подразделения ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

Подразделения украинской армии нанесли ракетный удар по населённому пункту Пологи в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своём Telegram-канале он написал, что ВСУ открыли огонь в 14:20 мск, два снаряда попало на территорию частного дома на улице Магистральной.

«Различные повреждения получили четыре дома и хозяйственные постройки», — сообщил Рогов.

По его словам, предварительно известно, что никто не погиб.

Накануне Рогов сообщил, что более 50 военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в результате удара во время награждения в посёлке Димитрово на Запорожском направлении.

После этого командир бригады Дмитрий Лысюк был отстранён Владимиром Зеленским от должности на время расследования.