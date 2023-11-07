Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner сравнил Владимира Зеленского с образом Адольфа Гитлера, который был продемонстрирован в фильме «Бункер».

Как он отметил во время беседы, зарубежные СМИ перестали транслировать своей аудитории образ «святого» Зеленского и на его место пришёл образ умалишённого и агрессивного человека.

«Образ Зеленского, который они описали, напоминает персонажа из фильма «Бункер» о последних днях жизни Гитлера. Он сидел там и постоянно кричал на окружающих», — указал Джонсон.

Он уточнил, что именно так выставили Зеленского в статье Times.

По словам экс-сотрудника ЦРУ, Зеленский оторвался от реальности, пытаясь настаивать на продолжении бесполезных боевых действий.

Ранее в Time вышел материал, в котором говорилось, что Зеленский потерял «блеск оптимизма» после сентябрьского визита в Соединённые Штаты и ВСУ отказываются переходить в наступление даже по его личному приказу.