В октябре ЛНР подвергалась обстрелам 15 раз
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В октябре ЛНР подвергалась обстрелам 15 раз

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По данным уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой, за октябрь 2023 года территория Луганской Народной Республики 15 раз подверглась обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. В результате один человек погиб, 13 были ранены, 72 объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения.

Также в аппарат уполномоченного поступили данные о пострадавших при взрывах на «неустановленных предметах».

Так, 5 октября 2023 года на неустановленном взрывном предмете в городе Лисичанске подорвался мужчина 1953 года рождения. 20 октября в населённом пункте Синецком Северодонецкого района получил ранения ребёнок 2012 года рождения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, указывается в сообщении.

При этом отмечается, что число пострадавших может быть выше, поскольку такая информация поступает омбудсмену из мест, подвергающихся регулярным обстрелам, и только после фиксации компетентными органами.

Так, поступили ранее неизвестные сведения о зафиксированном обстреле территории ЛНР со стороны вооружённых формирований Украины в сентябре 2023 года. Тогда в результате обстрела ранения получила девочка 2008 года рождения. 

Как сообщалось ранее, двое солдат ВСУ осуждены на 26 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.