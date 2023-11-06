Глава МИД Словакии: конфликт на Украине нельзя решить военным способом

Глава МИД Словакии Юрай Бланар выразил уверенность, что конфликт на Украине нельзя решить военным способом.

Такое мнение словацкий дипломат высказал по итогам переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским.

«Думаю, что решение ситуации на Украине не имеет военного решения. Исходя из этого, мы поддерживаем мирные инициативы», — цитирует его РИА Новости.

Бланар указал на необходимость остановить боевые действия и начать мирные переговоры между сторонами конфликта.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился отказом Владимира Зеленского от переговоров с Россией на фоне плохого положения дел на фронте.