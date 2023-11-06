Миссия БДИПЧ ОБСЕ отметила вмешательство властей в выборы в Молдавии

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметили, что молдавское правительство вмешивалось в прошедшие 5 ноября всеобщие выборы в Молдавии.

Об этом заявила глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер.

«Мы обеспокоены широким использованием исполнительной властью условий чрезвычайного положения для запрета на участие в выборах многим кандидатам», — цитирует её ТАСС.

Йонкер добавила, что перед выборами власти также заблокировали работу ряда СМИ.

Ранее стало известно, что во втором по величине городе Молдавии Бельцы пройдёт второй тур выборов мэра.

Также в Молдавии партия «Шанс» подала заявление о возбуждении дела о подтасовках.