Военная хроника проанализировала остановку наступления украинских военных на Запорожском направлении.

«Во-первых, речь идёт о том, что силы, собранные ВСУ для контрнаступления, практически выдохлись. Последние три-четыре недели ВСУ идут на штурмы пехотой без бронетехники. В результате получаются «мясные штурмы», которые не позволяют добиться серьёзного успеха», — отмечается в материале.

Во-вторых, как отмечает Военная хроника, в настоящий момент атаки ВСУ уже не являются прорывами — попытки ударов в самом благоприятном для украинских военных случае превращаются в бои за конкретную лесопосадку. Даже если им удаётся продвинуться, то через некоторое время следует контратака ВС России и позицию отбивают обратно.

«В-третьих, это не значит, что боёв на Запорожском направлении нет. Активность артиллерии, контрбатарейная борьба и работа разведки не прерываются ни на минуту. Для войск текущая ситуация — это всё ещё ежедневные бои, но с гораздо меньшей активностью и интенсивностью», — добавляется в аналитике.

Обстановка на Запорожском фронте практически идентична тому, что происходит на Времевском выступе. Инициатива перешла к российским войскам, и продвижение в одной посадке для ВСУ заканчивается потерей штурмовых подразделений и дальнейшим продвижением ВС России на три посадки вперёд, что обессмысливает боевые действия украинской стороны.

«Предложить войскам альтернативный и, что не менее важно, адекватный план действий командование ВСУ в данный момент не может. Доступные ресурсы практически исчерпаны, а каждое следующее пополнение личного состава имеет в разы меньше мотивации, хуже подготовлено и сдаётся в плен чаще, чем предыдущая волна мобилизованных», — указывается в заключении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено.