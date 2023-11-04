МИД: Баку ожидает от Еревана нового пакета предложений по мирному договору

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан ожидает от Армении нового пакета предложений по мирному договору.

Об этом азербайджанский министр сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

«В настоящее время официальный Баку ожидает от Еревана нового пакета предложений по мирному договору», — цитирует его РИА Новости.

Байрамов добавил, что Баку заинтересован в продолжении диалога с Ереваном.

17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении согласованных принципов.