МИД: Баку ожидает от Еревана нового пакета предложений по мирному договору
Об этом азербайджанский министр сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
«В настоящее время официальный Баку ожидает от Еревана нового пакета предложений по мирному договору», — цитирует его РИА Новости.
Байрамов добавил, что Баку заинтересован в продолжении диалога с Ереваном.
17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении согласованных принципов.