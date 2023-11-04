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МИД: Баку ожидает от Еревана нового пакета предложений по мирному договору

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Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан ожидает от Армении нового пакета предложений по мирному договору.

Об этом азербайджанский министр сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

«В настоящее время официальный Баку ожидает от Еревана нового пакета предложений по мирному договору», — цитирует его РИА Новости.

Байрамов добавил, что Баку заинтересован в продолжении диалога с Ереваном.

17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении согласованных принципов.

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