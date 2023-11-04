Экс-морпех Риттер: выдавший планы ВСУ Залужный сам виноват в провале наступления

Контрнаступление украинских войск провалилось, так как главком ВСУ Валерий Залужный предал огласке планы Украины против России, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Главком ВСУ Залужный в прошлом декабре в интервью The Economist заявил: «Я могу их одолеть, мы можем пройти сквозь их оборону». И затем он совершил кое-что блестящее: «Мы можем перерезать сухопутный коридор между Крымом и остальной Россией, захватив Мелитополь». А теперь представьте, что я — русский, который слышит это», — сказал он в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

По словам Риттера, Россия благодаря Залужному узнала, куда ВСУ собираются двигаться, через какие районы намерены пройти и с каким количеством войск. В связи с этим российская армия создала свою линию обороны именно на этих участках.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква раскритиковал главкома ВСУ за статью в The Economist, где он заявил о тупиковой ситуации в конфликте.