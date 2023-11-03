Минобороны Украины сократило срок поставок оружия в ВСУ с 1 ноября
- AP
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В заявлении, опубликованном в соцсетях украинского министерства, говорится, что были отменены испытания оружия, которые не связаны с подтверждением его боеспособности, а также сокращён объём проверок.
Ответственность за риски касательно качества оружия и техники, предоставленного ВСУ досрочно, возложили на производителей.
Ранее Defence One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius писал, что Украина закупает оружие советской разработки у партнёров втридорога.
По данным портала, самыми крупными поставщиками оружия для Украины стали Болгария, Румыния, Турция и Чехия.