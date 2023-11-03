Суд в ДНР приговорил миномётчика ВСУ к 17 годам колонии за убийство

Верховный суд ДНР приговорил к 17 годам колонии строгого режима миномётчика ВСУ, в 2019 году отдавшего приказ на артиллерийский обстрел жилых домов села Чермалык.

Gettyimages.ru

© Charles O'Rear

Об этом сообщили в прокуратуре ДНР. «Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего командира миномёта первого миномётного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Евгения Ермоленко», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее Верховный суд ДНР приговорил командира отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ к 20 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.