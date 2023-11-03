Суд в ДНР приговорил миномётчика ВСУ к 17 годам колонии за убийство
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Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.
«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего командира миномёта первого миномётного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Евгения Ермоленко», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил командира отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ к 20 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.