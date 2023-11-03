Командир ВСУ осуждён на 20 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе
03 ноября 2023

Командир ВСУ осуждён на 20 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе

03 ноября 2023 | 18:03

Командир ВСУ осуждён на 20 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе

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Верховный суд ДНР приговорил командира отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ к 20 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

По данным следствия, командир отделения Артур Пустовойт выстрелил в мирного жителя, предполагая, что тот поддерживает действия России.

От огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте.

«Приговором суда Пустовойту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что двое солдат ВСУ осуждены на 26 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.