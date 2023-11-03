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Рогов заявил об уничтожении группы пехоты ВСУ на бронетехнике в районе Вербового

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении группы пехоты ВСУ на бронетехнике в районе Вербового на Запорожском направлении.
Рогов заявил об уничтожении группы пехоты ВСУ на бронетехнике в районе Вербового
  • РИА Новости

«В районе Вербового на так называемой дороге смерти полностью уничтожена группа пехоты на бронетехнике, которая пыталась на скорости прорваться к нашим позициям», — рассказал он РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что после этого последовали новые атаки в направлении Работина и Вербового, но все атаки были отражены, в том числе благодаря профессиональной работе артиллеристов. 

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.

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