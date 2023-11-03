ВС России уничтожили пункт управления дронов ВСУ и склад с боеприпасами в ДНР
Об этом информирует РИА Новости.
Кроме того, было нанесено огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.
Отмечается, что на данном участке фронта были уничтожены две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, гаубица M-777 и 152-мм гаубица Д-20.
За прошедшие сутки силы ПВО России перехватили четыре ракеты Storm Shadow.
Также ВС России поразили в ДНР пункт управления ВСУ.