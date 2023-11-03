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ВС России уничтожили пункт управления дронов ВСУ и склад с боеприпасами в ДНР

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Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская артиллерия уничтожила пункт управления украинских дронов и склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

Кроме того, было нанесено огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.

Отмечается, что на данном участке фронта были уничтожены две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, гаубица M-777 и 152-мм гаубица Д-20.

За прошедшие сутки силы ПВО России перехватили четыре ракеты Storm Shadow.

Также ВС России поразили в ДНР пункт управления ВСУ.

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