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Захарова назвала нарушением отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей России на выборы

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала нарушением отказ ЦИК Молдавии аккредитовать наблюдателей России на выборы.
Захарова назвала нарушением отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей России на выборы
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе брифинга. 

«Мы расцениваем решение молдавских властей как нарушение международных обязательств и очередное проявление антироссийского курса», — заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в Москве рассчитывают, что действия Кишинёва не останутся без реакции ОБСЕ.

В МИД добавили, что действиям молдавской стороны должны быть даны соответствующие оценки.

Ранее ЦИК Молдавии без указания причин отказал в аккредитации ряду российских наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

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