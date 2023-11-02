Захарова назвала нарушением отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей России на выборы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала нарушением отказ ЦИК Молдавии аккредитовать наблюдателей России на выборы.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Мы расцениваем решение молдавских властей как нарушение международных обязательств и очередное проявление антироссийского курса», — заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в Москве рассчитывают, что действия Кишинёва не останутся без реакции ОБСЕ.

В МИД добавили, что действиям молдавской стороны должны быть даны соответствующие оценки.

Ранее ЦИК Молдавии без указания причин отказал в аккредитации ряду российских наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.