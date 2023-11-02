Захарова назвала нарушением отказ Молдавии аккредитовать наблюдателей России на выборы
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе брифинга.
«Мы расцениваем решение молдавских властей как нарушение международных обязательств и очередное проявление антироссийского курса», — заявила Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в Москве рассчитывают, что действия Кишинёва не останутся без реакции ОБСЕ.
В МИД добавили, что действиям молдавской стороны должны быть даны соответствующие оценки.
Ранее ЦИК Молдавии без указания причин отказал в аккредитации ряду российских наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.