Войска России отразили две атаки штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом информирует российское Министерство обороны.
Отмечается, что благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР).
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 40 военных, шесть боевых машин пехоты и три автомобиля.
Ранее стало известно, что российские ВКС за неделю уничтожили четыре украинских самолёта.