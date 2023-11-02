Войска России отразили две атаки штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России отразили две атаки штурмовиков Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении за сутки.

Об этом информирует российское Министерство обороны.

Отмечается, что благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР).

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 40 военных, шесть боевых машин пехоты и три автомобиля.

Ранее стало известно, что российские ВКС за неделю уничтожили четыре украинских самолёта.