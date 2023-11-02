RT в Telegram
Подпишись

Войска России отразили две атаки штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Вооружённые силы России отразили две атаки штурмовиков Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении за сутки.
Войска России отразили две атаки штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом информирует российское Министерство обороны.

Отмечается, что благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР).

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 40 военных, шесть боевых машин пехоты и три автомобиля. 

Ранее стало известно, что российские ВКС за неделю уничтожили четыре украинских самолёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить