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Стояногло оспорил указ Санду о его увольнении с поста генпрокурора Молдавии

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Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло оспорил в районном суде Кишинёва указ президента Майи Санду о его увольнении. Его обращение зарегистрировано на портале судебных инстанций под названием: «Александр Стояногло против президента Республики Молдова. Проверка законности указа президента».
Стояногло оспорил указ Санду о его увольнении с поста генпрокурора Молдавии
  • РИА Новости

Документ опубликовал Sputnik Молдова.

Ранее Александр Стояногло выразил уверенность, что рано или поздно будет восстановлен в должности.

26 сентября президент Майя Санду уволила генерального прокурора страны Александра Стояногло.

Бывший глава республики Игорь Додон заявил, что Санду боится уволенного генпрокурора, поэтому и «подписала незаконный указ» о его отстранении.

При этом ЕСПЧ заключил, что экс-генпрокурору не дали ознакомиться с поданными в отношении него жалобами и сразу запустили процедуру его отстранения. 

Власти Молдавии теперь обязаны выплатить Стояногло €3,6 тыс. 

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