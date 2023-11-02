Стояногло оспорил указ Санду о его увольнении с поста генпрокурора Молдавии

Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло оспорил в районном суде Кишинёва указ президента Майи Санду о его увольнении. Его обращение зарегистрировано на портале судебных инстанций под названием: «Александр Стояногло против президента Республики Молдова. Проверка законности указа президента».

Документ опубликовал Sputnik Молдова.

Ранее Александр Стояногло выразил уверенность, что рано или поздно будет восстановлен в должности.

26 сентября президент Майя Санду уволила генерального прокурора страны Александра Стояногло.

Бывший глава республики Игорь Додон заявил, что Санду боится уволенного генпрокурора, поэтому и «подписала незаконный указ» о его отстранении.

При этом ЕСПЧ заключил, что экс-генпрокурору не дали ознакомиться с поданными в отношении него жалобами и сразу запустили процедуру его отстранения.

Власти Молдавии теперь обязаны выплатить Стояногло €3,6 тыс.