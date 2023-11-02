На Украине признали неспособность создать «стену ПВО»
- AFP
В эфире украинского телемарафона он сообщил, что на текущий момент у Киева недостаточно средств, чтобы полностью «сделать стеной» эшелонированную оборону.
«Территория Украины — это огромное государство в центре Европы, средства поражения имеют определённый радиус действия», — приводит РИА Новости слова представителя ВС ВСУ.
Игнат добавил, что западные средства ПВО уступают советским аналогам. Например, Iris-T и NASAMS могут поражать воздушные цели только на расстоянии до 40 км, в то время как советский комплекс С-300 поражает цели на дальности до 70 км.
Ранее The New York Times написала, что ВСУ от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО.