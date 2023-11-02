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На Украине признали неспособность создать «стену ПВО»

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Украина не сможет выстроить «стену» из систем противовоздушной обороны, заявил представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат.
На Украине признали неспособность создать «стену ПВО»
  • AFP

В эфире украинского телемарафона он сообщил, что на текущий момент у Киева недостаточно средств, чтобы полностью «сделать стеной» эшелонированную оборону.

«Территория Украины — это огромное государство в центре Европы, средства поражения имеют определённый радиус действия», — приводит РИА Новости слова представителя ВС ВСУ.

Игнат добавил, что западные средства ПВО уступают советским аналогам. Например, Iris-T и NASAMS могут поражать воздушные цели только на расстоянии до 40 км, в то время как советский комплекс С-300 поражает цели на дальности до 70 км.

Ранее The New York Times написала, что ВСУ от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО.

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