На Украине признали неспособность создать «стену ПВО»

Украина не сможет выстроить «стену» из систем противовоздушной обороны, заявил представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат.

В эфире украинского телемарафона он сообщил, что на текущий момент у Киева недостаточно средств, чтобы полностью «сделать стеной» эшелонированную оборону.

«Территория Украины — это огромное государство в центре Европы, средства поражения имеют определённый радиус действия», — приводит РИА Новости слова представителя ВС ВСУ.

Игнат добавил, что западные средства ПВО уступают советским аналогам. Например, Iris-T и NASAMS могут поражать воздушные цели только на расстоянии до 40 км, в то время как советский комплекс С-300 поражает цели на дальности до 70 км.

Ранее The New York Times написала, что ВСУ от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО.