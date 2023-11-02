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АТ: украинские власти осознают, что проиграют в конфликте с Россией

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Украинские чиновники занимаются воровством финансовой помощи Запада из-за осознания того, что Киев проиграет в конфликте, говорится в материале The American Thinker.
АТ: украинские власти осознают, что проиграют в конфликте с Россией
  • РИА Новости

По словам автора публикации, украинские войска уже уничтожены, а граждане страны массово стремятся к эмиграции в Евросоюз.

«Поскольку чиновники всё воруют, они ставят на то, что Россия победит, а раз так, то они «делают заначки» в таких местах, как Кипр, Монако и Швейцария», — сказано в статье.

Отмечается, что украинские чиновники намерены как можно быстрее набить себе карманы из помощи Запада, пока ещё есть время, чтобы потом было легко сбежать с Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не писать о коррупции.

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