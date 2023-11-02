Армения предлагает России договориться об обходе требований Римского статута
- РИА Новости
Об этом заявил вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян.
«За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения», — цитирует его ТАСС.
Ответа Ереван пока не получил, но до вступления Римского статута в силу ещё «есть много времени», сказал Аршакян.
«Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — заявил он.
14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута МУС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ратификация Арменией Римского статута является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений. По его словам, у Кремля есть вопросы к Еревану на фоне такого решения.
В марте МУС выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
Летом судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер, была объявлена МВД России в розыск по уголовной статье.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.