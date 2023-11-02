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Армения предлагает России договориться об обходе требований Римского статута

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Армения предлагает России подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
Армения предлагает России договориться об обходе требований Римского статута
  • РИА Новости

Об этом заявил вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян.

«За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения», — цитирует его ТАСС.

Ответа Ереван пока не получил, но до вступления Римского статута в силу ещё «есть много времени», сказал Аршакян.

«Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — заявил он.

14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута МУС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ратификация Арменией Римского статута является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений. По его словам, у Кремля есть вопросы к Еревану на фоне такого решения.

В марте МУС выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

Летом судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер, была объявлена МВД России в розыск по уголовной статье.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

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