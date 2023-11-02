Морпех Урал рассказал RT о том, как помогал спасать группу товарищей в Мариуполе

RT пообщался с морпехом 810-й бригады ЧФ, которого в ходе СВО тяжело ранило, когда он спасал сослуживца. Виктор Ершов с позывным Урал командовал батарей самоходок с начала спецоперации.

Под руководством военнослужащего были уничтожены свыше 200 позиций ВСУ и более 600 противников, включая боевиков «Азова»*.

15 марта 2022 года он вызвался помочь спасти группу морпехов, которые должны были блокировать мост к «Азовстали», но сами оказались в окружении и четыре дня держали оборону в так называемом мариупольском «доме Павлова».

Огнём из артиллерии Ершов не давал противнику подойти к ним, а когда бойцы эвакуировались, прикрывал их.

«НОНА-С» стояли на огневой позиции, я бегал, разведывал цели и уничтожал противника. Выехал пикап с миномётом — я его уничтожил. Ещё были ДРГ — я тоже их уничтожил. Но где-то мы недосмотрели. По ним выстрелили из РПГ, [один наш] автомобиль упёрся в дерево. Мы выдвинулись вытаскивать пацанов», — рассказал Ершов.

Рискуя собой, Урал вместе с группой бойцов, в том числе с Рокотом, эвакуировал 17 человек. 9 мая 2022 года он установил флаг России над въездом на территорию «Азовстали», а 16 мая прикрыл собой сослуживца во время вражеского обстрела.

Его товарищ не выжил, а сам он потерял руку и получил тяжёлое ранение ноги и брюшной полости. Командование подготовило представление к присвоению ему звания Героя России.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.