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Экс-морпех ВС США: националисты заставили Зеленского отказаться от переговоров

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Западные страны и украинские националисты заставили Владимира Зеленского отказаться проводить мирные переговоры с Россией. Такое мнение высказал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.
Экс-морпех ВС США: националисты заставили Зеленского отказаться от переговоров
  • Gettyimages.ru

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он напомнил, что до того, как Зеленский вступил в должность президента страны, он обещал решить проблемы с Россией дипломатическим путём, а также обсуждать конфликт на востоке Украины.

«Как только он вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: «Видишь вон то дерево? Вот на нём ты и будешь висеть, если заключишь мир», — сказал Хо.

По его словам, на Зеленского также надавили представители Запада.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал, чтобы глава киевского режима ушёл в отставку из-за своей некомпетентности.

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