Экс-морпех ВС США: националисты заставили Зеленского отказаться от переговоров
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В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он напомнил, что до того, как Зеленский вступил в должность президента страны, он обещал решить проблемы с Россией дипломатическим путём, а также обсуждать конфликт на востоке Украины.
«Как только он вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: «Видишь вон то дерево? Вот на нём ты и будешь висеть, если заключишь мир», — сказал Хо.
По его словам, на Зеленского также надавили представители Запада.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал, чтобы глава киевского режима ушёл в отставку из-за своей некомпетентности.