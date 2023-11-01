ВСУ обстреляли Молочанск и Левадное в Запорожской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли населённые пункты Молочанск и Левадное в Токмакском районе Запорожской области.

Об этом RT сообщили в оперативных службах региона.

В Молочанске украинская ракета попала в дома в частном секторе, в результате несколько домовладений получили повреждения. Никто не пострадал.

В Левадном средства противовоздушной обороны России сбили ракету ВСУ. Сведения о жертвах и разрушениях в этом населённом пункте не поступали.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы России сорвали ротацию украинской армии в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.