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ВСУ обстреляли Молочанск и Левадное в Запорожской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли населённые пункты Молочанск и Левадное в Токмакском районе Запорожской области.
ВСУ обстреляли Молочанск и Левадное в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом RT сообщили в оперативных службах региона.

В Молочанске украинская ракета попала в дома в частном секторе, в результате несколько домовладений получили повреждения. Никто не пострадал.

В Левадном средства противовоздушной обороны России сбили ракету ВСУ. Сведения о жертвах и разрушениях в этом населённом пункте не поступали.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы России сорвали ротацию украинской армии в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.

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