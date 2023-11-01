Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять контроль над ещё 30% территорий
- РИА Новости
Об этом Риттер заявил в эфире подкаста Ask the Inspector.
По мнению экс-разведчика, пять находящихся под контролем киевских властей областей стали законными объектами для освобождения.
«Если Украина не добьётся прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять ещё 20—30% своих земель», — сказал он.
Риттер добавил, что в настоящий момент киевские власти и украинская армия находятся на грани коллапса.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Украина может капитулировать или прекратить своё существование.