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Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять контроль над ещё 30% территорий

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Украина может лишиться контроля над ещё 30% территорий, если не завершит конфликт.
Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять контроль над ещё 30% территорий
  • РИА Новости

Об этом Риттер заявил в эфире подкаста Ask the Inspector.

По мнению экс-разведчика, пять находящихся под контролем киевских властей областей стали законными объектами для освобождения.

«Если Украина не добьётся прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять ещё 20—30% своих земель», — сказал он.

Риттер добавил, что в настоящий момент киевские власти и украинская армия находятся на грани коллапса.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Украина может капитулировать или прекратить своё существование.

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