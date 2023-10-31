Минобороны: в Брянской области уничтожили беспилотник самолётного типа ВСУ
В Брянской области уничтожили беспилотник самолётного типа украинской армии.
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Дрон был уничтожен в районе 16:00.
Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник украинских войск над территорией Белгородской области.
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