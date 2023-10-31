Прокуратура утвердила обвинение по делу обстрелявшего дома в ЛНР офицера ВСУ
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Согласно версии следствия, 27 октября 2021 года по приказу Юнеса его миномётная батарея обстреляла посёлок Трёхизбенка в ЛНР.
«В результате десяти выстрелов осколочно-фугасными снарядами повреждено шесть жилых домов. Их собственники успели укрыться от обстрела и не пострадали», — говорится в сообщении главной военной прокуратуры.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Верховный суд ЛНР.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Скорина к пожизненному заключению за расстрел пяти жителей Мариуполя.