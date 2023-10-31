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Прокуратура утвердила обвинение по делу обстрелявшего дома в ЛНР офицера ВСУ

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Военная прокуратура Объединённой группировки войск (сил) утвердила обвинительное заключение в отношении командира миномётной батареи ВСУ Нура Юнеса, приказавшего обстрелять жилые дома в Луганской Народной Республике.
Прокуратура утвердила обвинение по делу обстрелявшего дома в ЛНР офицера ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Согласно версии следствия, 27 октября 2021 года по приказу Юнеса его миномётная батарея обстреляла посёлок Трёхизбенка в ЛНР.

«В результате десяти выстрелов осколочно-фугасными снарядами повреждено шесть жилых домов. Их собственники успели укрыться от обстрела и не пострадали», — говорится в сообщении главной военной прокуратуры.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Верховный суд ЛНР.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Скорина к пожизненному заключению за расстрел пяти жителей Мариуполя.

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