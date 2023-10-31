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Польша предупредила Украину об угрозе блокировки КПП

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Глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада» заявил: Польша предупредила, что польские перевозчики планируют заблокировать пункты пропуска с 3 ноября и до конца года.
Польша предупредила Украину об угрозе блокировки КПП
  • Gettyimages.ru

По словам Демченко, 31 октября у него прошла встреча с польскими коллегами, во время которой они сообщили, что с 3 ноября может начаться забастовка польских водителей.

«Или же в другой форме она [забастовка] как-то будет происходить и может продолжаться как минимум до конца этого года. Будут её осуществлять перевозчики, которые хотят каких-то улучшений лично для себя и видят конкуренцию в украинских перевозчиках», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Киев ожидает детальных разъяснений со стороны Варшавы о том, какие действия могут предпринять польские перевозчики.

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.

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