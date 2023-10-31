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Кадыров заявил об отправке новых добровольцев в зону СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке новых добровольцев в зону СВО.
Кадыров заявил об отправке новых добровольцев в зону СВО
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Военный борт с добровольцами вылетел... Очередная группа истинных патриотов России отправилась для защиты интересов Родины в зону проведения специальной военной операции в Донбасс и на Украину», — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что все отправляющиеся в зону СВО прошли ускоренный курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. 

Для добровольцев это вторая, третья, а то и четвёртая командировка на СВО.

Ранее сообщалось, что российские добровольцы сбили тяжёлый украинский дрон «Баба-яга».

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