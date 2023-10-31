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Военная хроника: ВСУ изменили тактику на Запорожском направлении

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ВСУ изменили тактику на Запорожском направлении из-за нехватки артиллерийских снарядов, сообщает Военная хроника.
Военная хроника: ВСУ изменили тактику на Запорожском направлении
  • AP
  • © Libkos

«Помимо 152/155-мм осколочно-фугасных боеприпасов, на ряде направлений и участков наблюдается снижение активности работы миномётов калибра 120 и 82 мм, что косвенно говорит о дефиците и необходимости экономить такие боеприпасы», — говорится в разборе.

В качестве эрзац-артиллерии при этом часто выступают FPV-дроны и бронетехника. Техника, как правило, применяется ночью для огня прямой наводкой по позициям ВС России, FPV-дроны применяют по разведданным или обнаруженным целям в пределах дальности действия БПЛА.

Welt am Sonntag ранее сообщала, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall поднял цены на 155-мм боеприпасы в полтора раза. Этими снарядами Германия снабжает украинскую армию, а также пополняет запасы бундесвера.

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