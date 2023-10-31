Солдат нацбата ВСУ Ябчанка допустил крах Украины, если все не пойдут на войну
По его словам, граждане страны должны принимать участие в боевых действиях если не напрямую, то поддерживая ВСУ финансово.
«Воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — сказал Ябчанка.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский скрывает правду о неудачах украинской армии на передовой и об их тяжёлом положении.
Также сообщалось, что на Украине собираются начать штрафовать за нарушение комендантского часа.