Член нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил в интервью каналу «Эспрессо», что Украина может исчезнуть, если все её граждане не будут принимать участия в конфликте.

По его словам, граждане страны должны принимать участие в боевых действиях если не напрямую, то поддерживая ВСУ финансово.

«Воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — сказал Ябчанка.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский скрывает правду о неудачах украинской армии на передовой и об их тяжёлом положении.

Также сообщалось, что на Украине собираются начать штрафовать за нарушение комендантского часа.