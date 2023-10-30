Киевские власти потребовали у военного руководства провести операцию по взятию Горловки в Донецкой Народной Республике, однако получили в ответ лишь вопрос «Чем?», поскольку у Вооружённых сил Украины нет ни людей, ни оружия.

Об этом пишет газета Time со ссылкой на источники.

«У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» — рассказал в беседе с газетой украинский военнослужащий.

Таким образом он прокомментировал приказ украинского руководства взять Горловку.

Ранее газета писала, что киевские власти до наступления зимы намерены уволить как минимум одного генерала ВСУ, ответственного за провальное контрнаступление украинской армии.