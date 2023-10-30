Польский генерал Коморницкий: линия обороны ВС России стала для ВСУ зоной смерти
- РИА Новости
Его слова приводит издание Do Rzeczy.
«Это зона смерти... Если пути, по которым могли двигаться танки и боевые машины пехоты, заминированы, приходится двигаться лёгкой пехотой от позиции к позиции», — отметил генерал.
По словам Коморницкого, без предварительной подготовки пройти такую линию обороны просто невозможно. Кроме того, попытка преодолеть её приводит к большим потерям, с чем и столкнулась украинская армия, добавил он.
Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным и как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.