Польский генерал Коморницкий: линия обороны ВС России стала для ВСУ зоной смерти

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что выстроенная российской армией линия обороны стала для Вооружённых сил Украины «зоной смерти».

Его слова приводит издание Do Rzeczy.

«Это зона смерти... Если пути, по которым могли двигаться танки и боевые машины пехоты, заминированы, приходится двигаться лёгкой пехотой от позиции к позиции», — отметил генерал.

По словам Коморницкого, без предварительной подготовки пройти такую линию обороны просто невозможно. Кроме того, попытка преодолеть её приводит к большим потерям, с чем и столкнулась украинская армия, добавил он.

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