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Польский генерал Коморницкий: линия обороны ВС России стала для ВСУ зоной смерти

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Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что выстроенная российской армией линия обороны стала для Вооружённых сил Украины «зоной смерти».
Польский генерал Коморницкий: линия обороны ВС России стала для ВСУ зоной смерти
  • РИА Новости

Его слова приводит издание Do Rzeczy.

«Это зона смерти... Если пути, по которым могли двигаться танки и боевые машины пехоты, заминированы, приходится двигаться лёгкой пехотой от позиции к позиции», — отметил генерал.

По словам Коморницкого, без предварительной подготовки пройти такую линию обороны просто невозможно. Кроме того, попытка преодолеть её приводит к большим потерям, с чем и столкнулась украинская армия, добавил он.

Ранее Военная хроника рассказала, как и почему мины мешают украинским военным и как российские бойцы минируют подходы к своим позициям.

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