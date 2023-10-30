В ЛНР заочно приговорили командира ВСУ к 20 годам тюрьмы за обстрел жилых домов
- Gettyimages.ru
- © Tetra Images
Как установил суд, в начале июня 2022 года с огневой позиции, расположенной около села Верхнекаменка, для разрушения объектов гражданской инфраструктуры и убийства мирных граждан по приказу Болехана украинские военнослужащие из самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и 122-мм миномёта, а также РСЗО БМ-21 «Град» обстреляли жилые массивы Николаевки.
«Два дома и находящееся в них имущество, принадлежащее двум сельчанам, значительно повреждены. Жители не пострадали, поскольку успели покинуть дома и укрыться», — сообщили в суде.
Ранее Верховный суд ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ к 14 годам колонии за обстрел жилого дома в Северодонецке из подствольного гранатомёта. Об этом сообщает СК России.