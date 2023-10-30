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В ЛНР заочно приговорили командира ВСУ к 20 годам тюрьмы за обстрел жилых домов

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Верховный суд ЛНР заочно приговорил к 20 годам колонии строгого режима командира 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Владимира Болехана, приказавшего обстрелять жилые дома посёлка Николаевка.
В ЛНР заочно приговорили командира ВСУ к 20 годам тюрьмы за обстрел жилых домов
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Как установил суд, в начале июня 2022 года с огневой позиции, расположенной около села Верхнекаменка, для разрушения объектов гражданской инфраструктуры и убийства мирных граждан по приказу Болехана украинские военнослужащие из самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и 122-мм миномёта, а также РСЗО БМ-21 «Град» обстреляли жилые массивы Николаевки.

«Два дома и находящееся в них имущество, принадлежащее двум сельчанам, значительно повреждены. Жители не пострадали, поскольку успели покинуть дома и укрыться», — сообщили в суде.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ к 14 годам колонии за обстрел жилого дома в Северодонецке из подствольного гранатомёта. Об этом сообщает СК России.

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