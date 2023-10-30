Эксперт Харченко: Украину ждут огромные сложности из-за проблем с энергетикой
Эксперт отметил, что тепловая энергетика на Украине по большей части угольная, а в этом году с угольной генерацией в стране «сложно».
«В следующем году будет ещё сложнее, а через два года будет фантастически сложно», — сказал Харченко.
Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина абсолютно не готова к зиме.
Также в RUSI отмечали, что Украине следует готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре.