Экс-депутат Рады Мосийчук: солдаты ВСУ опасны для Украины из-за наркозависимости
Экс-депутат отметил, что в рядах ВСУ у многих «сносит крышу» и они начинают употреблять наркотические средства и алкоголь.
«Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчёлы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что», — сказал Мосийчук.
Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.
Также заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин заявил, что наркомания считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой.