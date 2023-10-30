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Экс-депутат Рады Мосийчук: солдаты ВСУ опасны для Украины из-за наркозависимости

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил в интервью Youtube-каналу «Дикий live», что военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего становятся опасными для себя и своих соратников.

Экс-депутат отметил, что в рядах ВСУ у многих «сносит крышу» и они начинают употреблять наркотические средства и алкоголь. 

«Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчёлы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что», — сказал Мосийчук.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.

Также заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин заявил, что наркомания считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой.

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