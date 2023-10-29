Кадыров опубликовал видео поражения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве

Глава Чечни Рамзан Кадров опубликовал в своём Telegram-канале видео огневого поражения укрепрайона украинской армии в Серебрянском лесничестве бойцами группы «Амура» из спецназа «Ахмат».

Он подчеркнул, что на видеоролике можно увидеть, как ВСУ собирались основательно закрепиться в этом районе.

«Блиндажи и протяжённые линии окопов говорят о том, что планировали засесть здесь надолго. Но наша аэроразведка и следом сказавшая свое слово 90-я танковая дивизия свели на нет все замыслы оппонента», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что российские разведчики ведут очень грамотную и нужную работу, а без оперативного выявления позиций противника «нельзя рассчитывать на случайный успех».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.