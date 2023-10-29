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В ВС России рассказали о патронном голоде ВСУ под Соледаром

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Согласно радиоперехватам, украинская армия под Соледаром начала испытывать дефицит патронов для стрелкового оружия, заявил командир разведгруппы батальона «Скиф» (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус (ДШК), с позывным Воля.
В ВС России рассказали о патронном голоде ВСУ под Соледаром
  • РИА Новости

«В последние пару недель определили по радиоперехватам, что они БК (боекомлект. — RT) уже считают поштучно. 5,45, 7,62, до этого таких моментов никогда не было», — цитирует ТАСС военнослужащего.

Он отметил, что у ВСУ начинаются проблемы с боеприпасами для стрелкового оружия.

Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск применяет «тактику загнанного зверя», противодействуя украинским силам под Клещеевкой на участке фронта под Артёмовском.

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