В ВС России рассказали о патронном голоде ВСУ под Соледаром
- РИА Новости
«В последние пару недель определили по радиоперехватам, что они БК (боекомлект. — RT) уже считают поштучно. 5,45, 7,62, до этого таких моментов никогда не было», — цитирует ТАСС военнослужащего.
Он отметил, что у ВСУ начинаются проблемы с боеприпасами для стрелкового оружия.
Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск применяет «тактику загнанного зверя», противодействуя украинским силам под Клещеевкой на участке фронта под Артёмовском.