Согласно радиоперехватам, украинская армия под Соледаром начала испытывать дефицит патронов для стрелкового оружия, заявил командир разведгруппы батальона «Скиф» (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус (ДШК), с позывным Воля.

«В последние пару недель определили по радиоперехватам, что они БК (боекомлект. — RT) уже считают поштучно. 5,45, 7,62, до этого таких моментов никогда не было», — цитирует ТАСС военнослужащего.

Он отметил, что у ВСУ начинаются проблемы с боеприпасами для стрелкового оружия.

Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск применяет «тактику загнанного зверя», противодействуя украинским силам под Клещеевкой на участке фронта под Артёмовском.