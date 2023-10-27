Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что беспилотник был уничтожен около 19:00.

В ночь на 27 октября сообщалось, что средства ПВО России перехватили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Курской областью.