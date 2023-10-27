RT в Telegram
Подпишись

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Короткая ссылка
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что беспилотник был уничтожен около 19:00.

В ночь на 27 октября сообщалось, что средства ПВО России перехватили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Курской областью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить