Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что беспилотник был уничтожен около 19:00.
В ночь на 27 октября сообщалось, что средства ПВО России перехватили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Курской областью.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: