Ни одна крупная операция спецслужб Украины не проходит без разрешения Владимира Зеленского, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проходит без разрешения, негласного или какого-либо другого, от Зеленского», — говорится в материале.

Также в статье сообщается, что украинские спецслужбы дважды проводили атаки на Крымский мост, пускали дроны на Кремль и пытались атаковать российские суда в Чёрном море.

Издание пишет, что украинские спецслужбы на протяжении последних примерно 20 месяцев совершили десятки убийств российских и пророссийских деятелей.