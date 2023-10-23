WP: крупные операции спецслужб Украины не проходят без разрешения Зеленского
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«Ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проходит без разрешения, негласного или какого-либо другого, от Зеленского», — говорится в материале.
Также в статье сообщается, что украинские спецслужбы дважды проводили атаки на Крымский мост, пускали дроны на Кремль и пытались атаковать российские суда в Чёрном море.
Издание пишет, что украинские спецслужбы на протяжении последних примерно 20 месяцев совершили десятки убийств российских и пророссийских деятелей.