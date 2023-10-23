WP: СБУ создала Шестое управление для связей с британской MI6

В Службе безопасности Украины было создано Шестое управление, чтобы сотрудничать с британской разведслужбой MI6, говорится в публикации газеты The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее в сотрудничестве с ЦРУ было организовано Пятое управление, в задачи которого входят «активные меры против России».

«Чтобы отвечать на угрозы безопасности, ЦРУ работало с СБУ для создания полностью нового управления, которое могло бы сфокусироваться на так называемых операциях по «активным мерам» против России и было бы изолировано от других подразделений СБУ», — написало издание.

В статье также сообщается, что СБУ и украинская военная разведка стоят за убийством Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и замначальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.