WP: СБУ создала Шестое управление для связей с британской MI6
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Отмечается, что ранее в сотрудничестве с ЦРУ было организовано Пятое управление, в задачи которого входят «активные меры против России».
«Чтобы отвечать на угрозы безопасности, ЦРУ работало с СБУ для создания полностью нового управления, которое могло бы сфокусироваться на так называемых операциях по «активным мерам» против России и было бы изолировано от других подразделений СБУ», — написало издание.
В статье также сообщается, что СБУ и украинская военная разведка стоят за убийством Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и замначальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.