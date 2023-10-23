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Рогов: ВС России продвинулись на 500 метров в районе села Приютное

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС России продвинулись вперёд на 500 м у села Приютное в Запорожской области.
Рогов: ВС России продвинулись на 500 метров в районе села Приютное
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«На Времевском направлении у нас успехи. Наши провели успешные контратаки и продвинулись вперёд», — сказал Рогов.

Он уточнил, что глубина продвижения составила примерно 500 м в районе Приютного.

Также ВС России успешно контратаковали в районе села Полтавка в Запорожской области, где продвижение составило около 200 м, добавил Рогов.

Ранее он сообщил, что подразделения российской армии провели успешную контратаку в районе населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении.

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