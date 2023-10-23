Рогов: ВС России продвинулись на 500 метров в районе села Приютное
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«На Времевском направлении у нас успехи. Наши провели успешные контратаки и продвинулись вперёд», — сказал Рогов.
Он уточнил, что глубина продвижения составила примерно 500 м в районе Приютного.
Также ВС России успешно контратаковали в районе села Полтавка в Запорожской области, где продвижение составило около 200 м, добавил Рогов.
Ранее он сообщил, что подразделения российской армии провели успешную контратаку в районе населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении.