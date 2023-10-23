Спецкор RT показал, как ВС России отбивают атаки ВСУ на Артёмовском направлении
Отмечается, что ВСУ предпринимают попытку сдвинуть фронт, а также атакуют в районе Андреевки на юге и Берховки на севере.
Украинское командование не жалеет пехоту, отправляет на позиции ВС России одну группу за другой.
Российские артиллеристы в свою очередь круглосуточно уничтожают живую силу и технику ВСУ, ведут контрбатарейную борьбу.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы оттеснили ВСУ в районе ж/д ветки под Артёмовском.