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Спецкор RT показал, как ВС России отбивают атаки ВСУ на Артёмовском направлении

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Специальный корреспондент RT Александр Пискунов показал, как артиллеристы-дальневосточники помогают пехоте Вооружённых сил России отбивать атаки украинской армии на Артёмовском направлении.

Отмечается, что ВСУ предпринимают попытку сдвинуть фронт, а также атакуют в районе Андреевки на юге и Берховки на севере.

Украинское командование не жалеет пехоту, отправляет на позиции ВС России одну группу за другой.

Российские артиллеристы в свою очередь круглосуточно уничтожают живую силу и технику ВСУ, ведут контрбатарейную борьбу.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы оттеснили ВСУ в районе ж/д ветки под Артёмовском.

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