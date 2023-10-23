В ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы солдата ВСУ за обстрел Северодонецка
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Верховный суд ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ к 14 годам колонии за обстрел жилого дома в Северодонецке из подствольного гранатомёта. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 10 июня 2022 года солдат 24-й отдельной мехбригады ВСУ Владислав Шаповалов выстрелил из подствольного гранатомёта ГП-25 в сторону жилого дома.

«В результате детонации гранаты и разлёта её осколков значительно пострадали жильё и имущество пожилой женщины», — говорится в сообщении СК.

Шаповалов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) — и приговорил Шаповалова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в Главной военной прокуратуре

Ранее RT сообщал, что в ЛНР приговорили капитана ВСУ к 14 годам тюрьмы за обстрел Лисичанска.