В ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы солдата ВСУ за обстрел Северодонецка

Верховный суд ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ к 14 годам колонии за обстрел жилого дома в Северодонецке из подствольного гранатомёта. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 10 июня 2022 года солдат 24-й отдельной мехбригады ВСУ Владислав Шаповалов выстрелил из подствольного гранатомёта ГП-25 в сторону жилого дома.

«В результате детонации гранаты и разлёта её осколков значительно пострадали жильё и имущество пожилой женщины», — говорится в сообщении СК.

Шаповалов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) — и приговорил Шаповалова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в Главной военной прокуратуре

Ранее RT сообщал, что в ЛНР приговорили капитана ВСУ к 14 годам тюрьмы за обстрел Лисичанска.