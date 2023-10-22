Мирошник: если Киев получит ядерное оружие, то сразу использует его
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«Если украинскому режиму дадут ядерное оружие, то они думать сильно не будут, они его моментально используют», — приводит ТАСС Мирошника в эфире «Соловьёв LIVE».
Он отметил, что спецоперация на Украине началась после слов Владимира Зеленского о ядерном оружии.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался в интервью украинскому изданию NV, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской АЭС.
В МИД России заявили, что признание Киева о попытках захвата ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН.