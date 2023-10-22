Если киевский режим получит ядерное оружие, то он сразу же использует его, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Если украинскому режиму дадут ядерное оружие, то они думать сильно не будут, они его моментально используют», — приводит ТАСС Мирошника в эфире «Соловьёв LIVE».

Он отметил, что спецоперация на Украине началась после слов Владимира Зеленского о ядерном оружии.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался в интервью украинскому изданию NV, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской АЭС.

В МИД России заявили, что признание Киева о попытках захвата ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН.