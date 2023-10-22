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Мирошник: если Киев получит ядерное оружие, то сразу использует его

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Если киевский режим получит ядерное оружие, то он сразу же использует его, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник: если Киев получит ядерное оружие, то сразу использует его
  • AP
  • © Libkos

«Если украинскому режиму дадут ядерное оружие, то они думать сильно не будут, они его моментально используют», — приводит ТАСС Мирошника в эфире «Соловьёв LIVE».

Он отметил, что спецоперация на Украине началась после слов Владимира Зеленского о ядерном оружии.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался в интервью украинскому изданию NV, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской АЭС.

В МИД России заявили, что признание Киева о попытках захвата ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН. 

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