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В Раде заявили, что офис Зеленского превратился в параллельное правительство

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Офис Владимира Зеленского начал работать как параллельное правительство и контролирует все органы власти, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
В Раде заявили, что офис Зеленского превратился в параллельное правительство
  • globallookpress.com
  • © Presidential Office of Ukraine

В своём Telegram-канале она отметила, что в офисе Зеленского работают 80 советников. По её мнению, это бардак.

«Офис президента работает как параллельное правительство. Вмешивается в работу всех органов власти. Даёт указания силовикам и парламенту», — написала Геращенко.

Также депутат подчеркнула, что офис главы государства при этом ни за что не отвечает.

Ранее Зеленский потребовал от украинских журналистов не писать о коррупции.

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