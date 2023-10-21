В Раде заявили, что офис Зеленского превратился в параллельное правительство

Офис Владимира Зеленского начал работать как параллельное правительство и контролирует все органы власти, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

В своём Telegram-канале она отметила, что в офисе Зеленского работают 80 советников. По её мнению, это бардак.

«Офис президента работает как параллельное правительство. Вмешивается в работу всех органов власти. Даёт указания силовикам и парламенту», — написала Геращенко.

Также депутат подчеркнула, что офис главы государства при этом ни за что не отвечает.

Ранее Зеленский потребовал от украинских журналистов не писать о коррупции.