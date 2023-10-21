Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Об этом он написал в Telegram.

«Повреждён инфраструктурный объект», — говорится в сообщении.

Ранее на Украине воздушную тревогу объявили в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.