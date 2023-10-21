Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
В Днепропетровской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
- Gettyimages.ru
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Об этом он написал в Telegram.
«Повреждён инфраструктурный объект», — говорится в сообщении.
Ранее на Украине воздушную тревогу объявили в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.
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