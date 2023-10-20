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Шахраманян заявил, что указ о роспуске НКР не означает упразднения республики

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян сообщил, что указ о роспуске НКР не означает упразднения республики.
Шахраманян заявил, что указ о роспуске НКР не означает упразднения республики
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что у документа есть положительные и отрицательные стороны.

«Республика, созданная народом, не может быть распущена никаким документом», — приводит издание Mediamax слова Шахраманяна.

Политик подчеркнул, что Азербайджан вошёл бы в Степанакерт в течение часа, если бы он не подписал указ.

28 сентября Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Позднее стало известно, что из Карабаха в Армению переехали уже более 100 тыс. вынужденных переселенцев.

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