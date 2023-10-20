Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели жителя при обстреле города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

Кулемзин уточнил, что речь идёт о мужчине 1960 года рождения.

Ранее стало известно, что мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ детского сада в Гончаровке в ЛНР.