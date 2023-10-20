СК Запорожской области передал в суд материалы дела на агента ВСУ Кравцова
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Следственный комитет по Запорожской области завершил расследование уголовного дела в отношении украинца Дмитрия Кравцова, который обвиняется в участии в террористической организации и покушении на теракт. Об этом сообщает ведомство.

По версии следователей, с апреля по июль 2022 года Дмитрий Кравцов собирал информацию о нахождении российских войск, сотрудников МВД и должностных лиц региона.

Данные он отправлял неустановленным лицам террористического сообщества.

Также мужчина хранил взрывчатку в специальном тайнике в городе Бердянске.

«Находясь в изоляторе временного содержания, Дмитрий Кравцов осуществлял поиск лиц, придерживающихся антироссийских взглядов, которым предлагал вступить в террористическое сообщество», — отмечает следствие.

Ранее RT сообщал, что в Бердянске была задержана участница украинской террористической ячейки.