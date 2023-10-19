Newsweek: Украина потеряла шансы на захват территорий в зоне СВО
- AP
«Боюсь, теперь нам придётся признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний», — сказал стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс.
Как рассказал журналу майор ВСУ Виктор Трегубов, осенние дожди и зимние холода «меняют всё».
Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер ранее отметил, что украинская армия не смогла захватить никаких территорий в ходе своего контрнаступления.
Немецкий журналист Юлиан Рёпке также признал, что поставленная Вооружённым силам Украины западная военная техника оказалась бесполезной в зоне боевых действий.