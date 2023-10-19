Узнать больше

Newsweek: Украина потеряла шансы на захват территорий в зоне СВО

Короткая ссылка
Украинская армия потеряла время и шансы захватить территории в зоне спецоперации России, осенью и зимой наступление остановится из-за распутицы, пишет Newsweek со ссылкой на экспертов и военных ВСУ.
Newsweek: Украина потеряла шансы на захват территорий в зоне СВО
  • AP

«Боюсь, теперь нам придётся признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний», — сказал стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс.

Как рассказал журналу майор ВСУ Виктор Трегубов, осенние дожди и зимние холода «меняют всё».

Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер ранее отметил, что украинская армия не смогла захватить никаких территорий в ходе своего контрнаступления.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке также признал, что поставленная Вооружённым силам Украины западная военная техника оказалась бесполезной в зоне боевых действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить